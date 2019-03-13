С утра оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы, ранены двое бойцов

13 марта, 2019, 14:23

В среду, 13 марта, по состоянию на 12:00 российские боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Об этом сообщает Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины.

Оба обстрелы зафиксировано на Донецком направлении. Так, с 7:20 захватчики начали обстреливать укрепления Объединенных сил вблизи Авдеевки. В течение 55 минут террористы стреляли со стороны оккупированного Минерального со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около 11:00 возле Марьинки зафиксировано обстрел украинских позиций враждебным снайпером.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они были госпитализированы.