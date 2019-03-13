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С подачи Кличко Кабмин рассмотрит вопрос выделения Киеву 400 млн грн на достройку моста и метро


фото: kiev.klichko.org
Кличко обратился к правительству относительно дофинансирования строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой помочь столице и дофинансировать на сумму 400 млн гривен строительство двух важных для Киева инфраструктурных объектов - Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции сырец на жилой массив Виноградарь.

С соответствующей инициативой Кличко выступил на заседании правительства, об этом пишет пресс-служба городского головы Киева.

"Для реализации важных инфраструктурных проектов прошу ваших, Владимир Борисович, поручений о выделении городу Киеву средств из Государственного бюджета на социально-экономическое развитие в сумме 200 млн гривен на продолжение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода и 200 млн гривен - на строительство участка Сырецко-Печерской линии Метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь", - сказал Кличко.

Он отметил, что строительство таких важных объектов стимулирует развитие общественного транспорта и инфраструктуры столицы. А также - дополнительные рабочие места и дает возможность привлечь производственные мощности отечественных промышленных предприятий.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман предоставил необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры, всем профильным структурам совместно с КГГА отработать технические возможности предоставления финансовой поддержки реализации двух важных инфраструктурных проектов.

 

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