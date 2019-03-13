С базы ВВС США запустят украинско-американскую ракету "Альфа"
Об этом заявил генеральный директор Firefly Aerospace Том Маркьюзик, сообщает Укринформ.
"Мы для себя установили цель запустить ракету с базы военно-воздушных сил США "Ванденберг" 16 декабря 2019 года", - заявил он.
Маркьюзик добавил, что к этому времени компания должна завершить тестирование степеней, в частности, поставить первую ступень на тестовой конструкцию для испытаний. В случае их успеха, ракета будет собрана и транспортирована на базу "Ванденберг" в Калифорнии.
"Задача не из легких. Мы достигнем цели, только если отныне и до декабря все сработает ", - пояснил Маркьюзик.
11 марта на тестовой площадке в г. Бриггс (штат Техас, США) Firefly Aerospace провела успешный тест двигателя первой ступени космической ракеты "Альфа", запуск которой запланирован на декабрь 2019 года.
Ракета-носитель "Альфа" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезного груза, отмечается в сообщении.
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