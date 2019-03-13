Российская авиация напала на лагерь беженцев в Сирии, 2 погибших, - СМИ

13 марта, 2019, 13:59

Российская авиация атаковала лагерь беженцев в районе Серакиб, который входит в зону деэскалации в сирийском Идлибе, согласованную между президентами Турции и России полгода назад

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на наблюдателей организации "Белые каски".

Они сообщили, что в результате авиаудара погибли двое и ранения получили 19 мирных сирийцев, большинство из которых дети.

Также подтверждается, что удар нанесли по лагерю вынужденных переселенцев из района Кафер Амим в Серакиби.

"Истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетел с авиабазы Хмеймим и наносил удары с севера до четырех часов утра", - написалилы наблюдатели.

Также наблюдатели заявил, что войска режима Башара Асада и проиранских террористические группировки применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор в ходе атаки в Идлибе. В доказательство этого они опубликовали соответствующее видео.