Российская авиация напала на лагерь беженцев в Сирии, 2 погибших, - СМИ
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на наблюдателей организации "Белые каски".
Они сообщили, что в результате авиаудара погибли двое и ранения получили 19 мирных сирийцев, большинство из которых дети.
Также подтверждается, что удар нанесли по лагерю вынужденных переселенцев из района Кафер Амим в Серакиби.
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетел с авиабазы Хмеймим и наносил удары с севера до четырех часов утра", - написалилы наблюдатели.
Также наблюдатели заявил, что войска режима Башара Асада и проиранских террористические группировки применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор в ходе атаки в Идлибе. В доказательство этого они опубликовали соответствующее видео.
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