Россиян будут наказывать за фейковые новости: принят закон

13 марта, 2019, 15:46

В России приняли закон о блокировании фейковых новостей и наказании за неуважение к обществу и официальным государственным символам в интернете

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

Согласно закону о фейковых новостях, генеральная прокуратура РФ может обратиться к "Роскомнадзору" в случае обнаружения в интернет-СМИ информации, которая признана недостоверной, говорится в сообщении.

Отмечается, что надзорный орган, в свою очередь, может потребовать от редакции удалить эту информацию, а в другом случае требовать блокировки интернет-ресурса через провайдера.

В случае нарушения закона граждан ждет штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностных лиц - до 200 тыс., юридических - до полумиллиона, говорится в сообщении.

В то же время за оскорбление власти и госсимволов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тыс. рублей.

Для того чтобы законопроекты вступили в силу, их должен подписать президент России.

Законопроекты неоднократно критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что их принятие ограничивает свободу слова. Кроме того, в законе нет четких критериев относительно отнесения той или иной информации к разряду "Фейка".