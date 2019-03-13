"Призовые опросы". В ПриватБанке рассказали о новой схеме мошенников

13 марта, 2019, 22:59

В ПриватБанке предупредили своих клиентов о новой схеме мошенников, благодаря которой злоумышленники получают доступ к финансовой информации

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно схеме злоумышленники получают доступ к финансовой информации клиентов банка под предлогом проведения "призовых опросов", а также получают возможность списывать средства со счетов.

"ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов. Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя" - призвали в ПриватБанке.