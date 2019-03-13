"НАБУ было не только в теме, но и в доле": Холодницкий о сокрытии материалов дела о хищении в оборонке

13 марта, 2019, 17:58

Национальное антикоррупционное бюро не передало в САП материалы о причастности должностных лиц к операциям в "Оптимумспецдетали"

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью Цензор.Нет

Отмечается, что 1 марта 2017 года главный военный прокурор Матиос направил в НАБУ материалы о причастности должностных лиц к операциям в "Оптимумспецдетали". НАБУ должно же было передать материалы расследования в САП.

"Заявляю официально: НАБУ незаконно умышленно скрыло от САП материалы расследования. Умышленно или нет - это установит ГБР, производства уже зарегистрированы. Мы предоставим полную поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Холодницкий.

Он добавил, что если бы не Bihus.info, "САП об этом не узнали бы никогда".

Холодницкий отметил, что НАБУ материалы телефонной переписки могло расследовать как минимум с 1 марта 2017 года - тогда, когда ее передали в НАБУ.

"Матиос уже подтвердил, что есть 87 листов переписки, где есть обсуждения по "Оптимумспецдетали". Теперь точно видим, что НАБУ было не только в теме, но и в доле. Рогоза или Жуков сбрасывали НАБУ проект ответа, который хотят получить о том, что "Оптимумспецдеталь" является хорошим предприятием. То есть они отсылали сам текст!", - рассказал глава САП.

Напомним, в четвертой части расследования Bihus.info говорится, что НАБУ якобы причастно к закрытию дел о хищениях в Укроборонпроме.

Речь шла об изъятии Оптимумспецдеталь из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливало выплаты со стороны Укроборонпрома.

Уже в январе 2017 года появился уточненный перечень, в котором не было предприятия Оптимумспецдеталь. Также НАБУ выдало справку, которая позволяла фирме Рогозы работать с Укроборонпромом.