"Книжный арсенал" признали лучшим в мире литературным фестивалем, а стихи Жадана рекомендовала NYT
Об этом сообщает ВВС-Украина.
Организаторы конкурса отметили, что "Книжный арсенал" мультидисциплинарный и взаимодействует с различными видами искусств и профессиональных сред. Они сказали, что книга здесь остается в центре внимания.
На победу в категории "Литературный фестиваль" претендовали также Международный литературный фестиваль в Утрехте (Нидерланды) и Международный литературный фестиваль в Макассар (Индонезия).
"Эта победа - это прежде всего признание команды Арсенала, где каждое подразделение вкладывает массу сил в то, чтобы Книжный Арсенал был действительно тем прекрасным фестивалем, который сочетает искусства и не выпускает книгу из фокуса внимания", - сказала гендиректор Арсенала Олеся Островская-Люта.
Международную премию International Publishing Industry Excellence Awards в категории "Литературный фестиваль" организаторы ярмарки вручают с 2016 году.
А книга украинского поэта Сергея Жадана вошла в список рекомендованных изданий New York Times Book Review. В частности, речь идет о сборник избранных стихов "То, чем мы живем, то, ради чего умираем", которая по-английски выходит в издательстве Йельского университета.
Авторы New York Times Book Review описали ее как "избранные стихи, изучают культурный ландшафт постсоветских разрушений".
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