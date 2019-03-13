//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Книжный арсенал" признали лучшим в мире литературным фестивалем, а стихи Жадана рекомендовала NYT

На Лондонской книжной ярмарке фестиваль "Книжный арсенал" наградили премией International Excellence Awards в номинации "Литературный фестиваль"

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Организаторы конкурса отметили, что "Книжный арсенал" мультидисциплинарный и взаимодействует с различными видами искусств и профессиональных сред. Они сказали, что книга здесь остается в центре внимания.

На победу в категории "Литературный фестиваль" претендовали также Международный литературный фестиваль в Утрехте (Нидерланды) и Международный литературный фестиваль в Макассар (Индонезия).

"Эта победа - это прежде всего признание команды Арсенала, где каждое подразделение вкладывает массу сил в то, чтобы Книжный Арсенал был действительно тем прекрасным фестивалем, который сочетает искусства и не выпускает книгу из фокуса внимания", - сказала гендиректор Арсенала Олеся Островская-Люта.

Международную премию International Publishing Industry Excellence Awards в категории "Литературный фестиваль" организаторы ярмарки вручают с 2016 году.

А книга украинского поэта Сергея Жадана вошла в список рекомендованных изданий New York Times Book Review. В частности, речь идет о сборник избранных стихов "То, чем мы живем, то, ради чего умираем", которая по-английски выходит в издательстве Йельского университета.

Авторы New York Times Book Review описали ее как "избранные стихи, изучают культурный ландшафт постсоветских разрушений".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать