"Книжный арсенал" признали лучшим в мире литературным фестивалем, а стихи Жадана рекомендовала NYT

13 марта, 2019, 13:40

На Лондонской книжной ярмарке фестиваль "Книжный арсенал" наградили премией International Excellence Awards в номинации "Литературный фестиваль"

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Организаторы конкурса отметили, что "Книжный арсенал" мультидисциплинарный и взаимодействует с различными видами искусств и профессиональных сред. Они сказали, что книга здесь остается в центре внимания.

На победу в категории "Литературный фестиваль" претендовали также Международный литературный фестиваль в Утрехте (Нидерланды) и Международный литературный фестиваль в Макассар (Индонезия).

"Эта победа - это прежде всего признание команды Арсенала, где каждое подразделение вкладывает массу сил в то, чтобы Книжный Арсенал был действительно тем прекрасным фестивалем, который сочетает искусства и не выпускает книгу из фокуса внимания", - сказала гендиректор Арсенала Олеся Островская-Люта.

Международную премию International Publishing Industry Excellence Awards в категории "Литературный фестиваль" организаторы ярмарки вручают с 2016 году.

А книга украинского поэта Сергея Жадана вошла в список рекомендованных изданий New York Times Book Review. В частности, речь идет о сборник избранных стихов "То, чем мы живем, то, ради чего умираем", которая по-английски выходит в издательстве Йельского университета.

Авторы New York Times Book Review описали ее как "избранные стихи, изучают культурный ландшафт постсоветских разрушений".