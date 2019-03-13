"Бавария" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта, 2019, 08:00
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает английский "Ливерпуль"
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
Первый матч - 0: 0
13 марта, Мюнхен, "Альянц Арена"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграл на своем поле вничью с "Баварией".
- Дом форварда "Ливерпуля" Садио Мане ограбили во время матча "Ливерпуля" в Лиге чемпионов против "Баварии".
- 10 марта в 30-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Бернли" и сократил отставание от лидера "Манчестер Сити" до 1 очка.
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