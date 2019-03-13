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"Бавария" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает английский "Ливерпуль"

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

Первый матч - 0: 0

13 марта, Мюнхен, "Альянц Арена"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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