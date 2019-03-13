"Барселона" - "Лион": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта, 2019, 09:15
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимает французский "Лион"
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) - "Лион" (Франция)
Первый матч - 0: 0
13 марта, Барселона, стадион "Камп Ноу"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграла на выезде вничью с "Лионом" .
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