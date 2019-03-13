Прослушка у офиса Зеленского не связана с кандидатами в президенты, - Нацполиция

13 марта, 2019, 22:36

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в соответствии с постановлениями киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины

Так, работники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Указанные действия совершаются законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.