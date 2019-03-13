//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Прослушка у офиса Зеленского не связана с кандидатами в президенты, - Нацполиция

Оборудование для прослушивания, которое обнаружили на улице Белорусской в Киеве, не связанно ни с одним из кандидатов в президенты Украины

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в соответствии с постановлениями киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины

Так, работники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Указанные действия совершаются законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.

  • Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что возле офиса Владимира Зеленского нашли элементы аппаратуры для прослушивания.
  • Элементы аппаратуры для прослушивания у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского установила Служба безопасности Украины для прослушивания по другому делу.
  • 7 марта СБУ обвинила руководство МВД в попытке дискредитации спецслужбы путем распространения ложной информации о прослушивании кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать