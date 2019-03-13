Пожар в "Виктории": обнаружено причину и грубые нарушения, но отстраненные чиновники вернулись на работу, - СМИ

13 марта, 2019, 09:51

В детском лагере «Виктория», где 16 сентября 2017 года погибли 3 ребенка в результате пожара, группа специалистов нашла грубые нарушения при строительстве корпуса одного из домов, а также установила вероятную причину пожара

Об этом сообщает " Слидство.инфо "

Эксперты проверили все возможные версии пожара - возгорание от окурка, неисправные сети или замыкания через подключение электроприборов. В частности, исследовали найдены на пепелище кипятильники и провели несколько экспериментов с аналогичными новыми приборами, купленными специально для экспертизы.

Эксперты установили, что именно оставленный включенным кипятильник в комнате воспитательницы, вероятно, стал причиной возгорания.

"Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о следах сверхнормированного перегрева, характерных для длительной работы кипятильника без воды", - говорится в заключении.

Независимые эксперты, исследовав разрешительную документацию и качество строительства, подтвердили, что проект реконструкции лагеря не отвечал даже элементарным строительным нормам.

В частности, по украинскому законодательству, такие корпуса могут быть исключительно одноэтажными. Эта ошибка проектировщиков также стала одной из причин, почему детей не успели вывести из горящего корпуса.

"И, как показали трагические итоги этого пожара, все жертвы были на втором этаже. Потому что их не известили вовремя. И, сами понимаете, эвакуироваться с другой и с первого этажа - это разные вещи", - пояснил эксперт по пожарной безопасности Анатолий Рожков .

Частная строительная компания, которая возводила новые корпуса, использовала запрещенные строительные материалы. Эксперты установили, например, что перегородки в деревянных домах - с сильно горючих материалов, вместо негорючего гипсокартона.

Также эксперты выяснили, почему огонь распространился чуть не мгновенного. Как утверждают свидетели, пожар охватил и уничтожил дом в течение получаса. Исследования показали, что это, вероятно, произошло из-за незаполненные промежутки между стенами и перегородками.

"Горячие газы, которые поднимались во время процесса горения, свободно продвигались на значительные дистанции. Итак, огонь получал гораздо больше воздуха", - говорится в заключении.

По нормам при строительстве корпусов древесину должны были обработать специальным веществом, которое бы замедлила распространение огня. На такие делать строители потратили более 1 млн бюджетных гривен. Впрочем исследования международных экспертов показали, что вещество нанесли лишь тонким слоем, а местами на срубах она вообще отсутствует.

"Эвакуационные выходы со второго этажа, которые вообще не соответствуют никаким нормам. И также горючие материалы, из которых построены эти выходы", - сказал отца погибшей Сони Мазур.

Он также сказал, что разочарован работой правоохранителей и опасается, что следствие просто проигнорирует результаты независимой экспертизы. Но все равно ожидает реакции от полиции :.

"Я хочу, чтобы правоохранительные органы дорасследовали трагедии и вынесли новые подозрения. Лицам, причастных действительно. Лицам, которые не оставили шансов на спасение детям во время этого несчастного случая своими прямыми действиями при строительстве и противопожарной обработке, и всех расчетах", - сказал Мазур.

По информации издания, все должностные лица одесского горсовета, которых после трагедии отстранили, вернулись на работу. Ни к тем, кто реконструировал "Викторию", ни к тем, кто выводил средства из проекта, ни к тем, кто принимал лагерь в эксплуатацию у официального следствия претензий нет.