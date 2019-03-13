Пограничники прокомментировали намерение Саакашвили вернуться в Украину
Об этом заявил представитель ГПСУ Олег Слободян, сообщает РБК-Украина.
"Пограничники действуют в пределах предоставленных полномочий и в рамках действующего законодательства. В данном случае мы будем действовать именно так. Данное лицо не является гражданином Украины, а во-вторых, в отношении него действуют ограничения на въезд сроком до 2021 года. Поэтому говорить о законных основаниях для его возвращения в Украину не имеет смысла ", - сказал Слободян.
Он добавил, что в случае попытки Саакашвили приехать в Украину, его не пропустят через границу.
"В результате будет непропукс его через линию государственной границы Украины", - добавил Слободян.
Отметим, в интервью Дмитрию Гордону Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Польши в Украину на 1 апреля, сразу на следующий день после проведения президентских выборов.
"Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украину", - сказал Саакашвили.
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