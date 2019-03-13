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Пограничники прокомментировали намерение Саакашвили вернуться в Украину


фото: zn.ua
Михеил Саакашвили не имеет законных оснований посетить Украину 1 апреля

Об этом заявил представитель ГПСУ Олег Слободян, сообщает РБК-Украина.

"Пограничники действуют в пределах предоставленных полномочий и в рамках действующего законодательства. В данном случае мы будем действовать именно так. Данное лицо не является гражданином Украины, а во-вторых, в отношении него действуют ограничения на въезд сроком до 2021 года. Поэтому говорить о законных основаниях для его возвращения в Украину не имеет смысла ", - сказал Слободян.

Он добавил, что в случае попытки Саакашвили приехать в Украину, его не пропустят через границу.

"В результате будет непропукс его через линию государственной границы Украины", - добавил Слободян.

Отметим, в интервью Дмитрию Гордону Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Польши в Украину на 1 апреля, сразу на следующий день после проведения президентских выборов.

"Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украину", - сказал Саакашвили.

  • Напомним, в конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины после того, как Генпрокуратура Грузии передала Украине сведения о нем, которые он скрыл.

  • Саакашвили пообещал подать иск против президента Украины Петра Порошенко за лишение гражданства.

  • В ГМС заявили, что не пустят Михаила Саакашвили на территорию Украины.

  • 10 сентября 2017 года, Михаил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

  • 4 ноября Саакашвили заплатил штраф в размере 3,4 тыс. грн за незаконное пересечение границы.

  • С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михаил Саакашвили в иске государственной миграционной службы, отказалась признавать его беженцем.

  • 2 февраля в Киеве Михаила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польши.

  • Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского союза.

  • Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.

  • Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище.

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