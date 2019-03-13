Пограничники прокомментировали намерение Саакашвили вернуться в Украину

13 марта, 2019, 16:10

Михеил Саакашвили не имеет законных оснований посетить Украину 1 апреля

Об этом заявил представитель ГПСУ Олег Слободян, сообщает РБК-Украина.

"Пограничники действуют в пределах предоставленных полномочий и в рамках действующего законодательства. В данном случае мы будем действовать именно так. Данное лицо не является гражданином Украины, а во-вторых, в отношении него действуют ограничения на въезд сроком до 2021 года. Поэтому говорить о законных основаниях для его возвращения в Украину не имеет смысла ", - сказал Слободян.

Он добавил, что в случае попытки Саакашвили приехать в Украину, его не пропустят через границу.

"В результате будет непропукс его через линию государственной границы Украины", - добавил Слободян.

Отметим, в интервью Дмитрию Гордону Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Польши в Украину на 1 апреля, сразу на следующий день после проведения президентских выборов.

"Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украину", - сказал Саакашвили.