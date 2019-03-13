Ответственность за незаконное обогащение. Комитет Рады отказался рассматривать законопроекты
13 марта, 2019, 16:44
Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Об этом сообщил глава комитета Андрей Кожемякин, передает РБК-Украина.
По его словам, не все из семи представленных законопроектов имеют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.
"Кто за то, чтобы снять эти законопроекты с повестки дня? Спасибо. Решение принято - проекты сняты", - сообщил Кожемякин.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение
- КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
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