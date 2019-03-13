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Ответственность за незаконное обогащение. Комитет Рады отказался рассматривать законопроекты


фото: batkivshchyna.lviv
Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Об этом сообщил глава комитета Андрей Кожемякин, передает РБК-Украина.

По его словам, не все из семи представленных законопроектов имеют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

"Кто за то, чтобы снять эти законопроекты с повестки дня? Спасибо. Решение принято - проекты сняты", - сообщил Кожемякин.

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