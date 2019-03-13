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Оккупанты уничтожают в Крыму известное Сакское озеро

В аннексированном Крыму лечебное Сакское озеро наполняется неочищенными канализационными стоками

Об этом сообщают "Новости Крыма".

Сакское озеро, к которому несколько лет подряд стекают неочищенные сточные воды, посетили представители оккупационной "власти" Крыма. Чиновники заявили, что напорные коллекторы изношены и не справляются с объемом сточных вод, который закачивают насосы, говорится в сообщении.

По словам чиновников, чтобы решить проблему, необходимо два-три года. Сейчас предлагают строительство временного напорного коллектора.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поручил до начала туристического сезона прекратить выброс канализационных стоков в лечебное озеро и подготовить для этого техническое решение, отмечает издание.

Однако, по мнению крымчан, даже если в ближайшие три года полностью прекратить сброс сточных вод в Сакское озеро, это не решит проблему: вся санитарная зона вокруг водоема загрязнена бытовыми и промышленными отходами, говорится в сообщении.

Сакское озеро расположено у города Саки, в 20 км от Евпатории. Площадь водоема 7-10 кв.км, глубина - 0,8-1,5 м. Сакское озеро питается морской водой через канал. Не замерзает. Дно озера покрыто толстым слоем минерального ила, который, как и рапа, имеет лечебные свойства.

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