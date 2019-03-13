Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, но потеряли 6 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы дважды обстреляли Объединенные силы: возле Павлополя - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, в районе Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов недалеко Крымского.
Сутки прошли без потерь со стороны украинских военных.
По данным разведки, 12 марта захватчики потеряли двух боевиков убитыми, еще четверо - ранеными.
С начала суток 13 марта по состоянию на 7:00 обстрелов украинских позиций не зафиксировано.
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