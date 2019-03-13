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Обнародование состояния и планов агрессии: в Конгрессе США одобрили законопроект относительно Путина и его приспешников

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты против президента РФ Владимира Путина и других российских топ-чиновников

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Законопроект обязывает директора разведки США подготовить в течение 180 дней отчет о личном состоянии Владимира Путина и отчитаться в течение 90 дней о планах вооруженной агрессии РФ против стран НАТО.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую замалчивания руководством РФ деталей убийства оппозиционного политика Бориса Немцова и призывает Кремль организовать международное расследование преступления. Резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках "Акта Магнитского" относительно причастных к убийству лиц.

В РФ тем временем призывают не воспринимать всерьез законопроект о состояния Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий признавать аннексию Россией Крыма . В ближайшее время оба документа поступят на рассмотрение Сената США и в случае одобрения их передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

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