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Новейшее оружие, создание сил теробороны, подготовка молодежи: Кривонос назвал задачу на посту в СНБО

Новоназначенный первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос планирует внедрить программу действий "Пять шагов к Победе» по всей территории Украины

Об этом Кривонос написал в Facebook.

Отмечается, что реализация программы сделает невозможным желание страны агрессора РФ осуществить прямую военную агрессию против Украины.

Реализация положений программы также позволит:

  • Наладить тесное сотрудничество и взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом;
  • Обеспечить ВСУ и другие военные формирования новейшим оружием и военной техникой;
  • Провести реформы в Оборонно-промышленном комплексе и обеспечить прочное и эффективное военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами;
  • Создать мощные силы территориальной обороны, способные к быстрой мобилизации и противодействия агрессору;
  • Сформировать будущее Украины через воспитание молодежи на основе национальной идеи и создание системы подготовки и формирования мобилизационного потенциала страны;
  • Осуществлять общий контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности;
  • Внедрить принцип "Не лги, не воруй и не давай воровать другим".

Кривонос добавил, что обратится в Верховную Раду с просьбой в максимально в сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

Он рассказал, что этот закон позволит "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".

Напомним, что Сергей Кривонос снялся с президентской гонки в пользу Петра Порошенко.

  • Порошенко назначил заместителем председателя Совета нацбезопасности и обороны экс-кандидата в президенты Сергея Кривоноса.

 

 

 

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