Новейшее оружие, создание сил теробороны, подготовка молодежи: Кривонос назвал задачу на посту в СНБО

13 марта, 2019, 14:02

Новоназначенный первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос планирует внедрить программу действий "Пять шагов к Победе» по всей территории Украины

Об этом Кривонос написал в Facebook.

Отмечается, что реализация программы сделает невозможным желание страны агрессора РФ осуществить прямую военную агрессию против Украины.

Реализация положений программы также позволит:

Наладить тесное сотрудничество и взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом;

Обеспечить ВСУ и другие военные формирования новейшим оружием и военной техникой;

Провести реформы в Оборонно-промышленном комплексе и обеспечить прочное и эффективное военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами;

Создать мощные силы территориальной обороны, способные к быстрой мобилизации и противодействия агрессору;

Сформировать будущее Украины через воспитание молодежи на основе национальной идеи и создание системы подготовки и формирования мобилизационного потенциала страны;

Осуществлять общий контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности;

Внедрить принцип "Не лги, не воруй и не давай воровать другим".

Кривонос добавил, что обратится в Верховную Раду с просьбой в максимально в сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

Он рассказал, что этот закон позволит "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".

Напомним, что Сергей Кривонос снялся с президентской гонки в пользу Петра Порошенко.