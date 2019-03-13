Новейшее оружие, создание сил теробороны, подготовка молодежи: Кривонос назвал задачу на посту в СНБО
13 марта, 2019, 14:02
Новоназначенный первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос планирует внедрить программу действий "Пять шагов к Победе» по всей территории Украины
Об этом Кривонос написал в Facebook.
Отмечается, что реализация программы сделает невозможным желание страны агрессора РФ осуществить прямую военную агрессию против Украины.
Реализация положений программы также позволит:
- Наладить тесное сотрудничество и взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом;
- Обеспечить ВСУ и другие военные формирования новейшим оружием и военной техникой;
- Провести реформы в Оборонно-промышленном комплексе и обеспечить прочное и эффективное военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами;
- Создать мощные силы территориальной обороны, способные к быстрой мобилизации и противодействия агрессору;
- Сформировать будущее Украины через воспитание молодежи на основе национальной идеи и создание системы подготовки и формирования мобилизационного потенциала страны;
- Осуществлять общий контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности;
- Внедрить принцип "Не лги, не воруй и не давай воровать другим".
Кривонос добавил, что обратится в Верховную Раду с просьбой в максимально в сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.
Он рассказал, что этот закон позволит "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".
Напомним, что Сергей Кривонос снялся с президентской гонки в пользу Петра Порошенко.
- Порошенко назначил заместителем председателя Совета нацбезопасности и обороны экс-кандидата в президенты Сергея Кривоноса.
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