Молдова запретила полеты на самолетах Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии

13 марта, 2019, 14:29

Управление гражданской авиации Республики Молдова запретило полеты на самолетах Boeing 737-8 и Boeing 737-9

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.

"Согласно распоряжению, в целях авиационной безопасности, с 13 марта 2019 года запрещаются все полеты на самолетах Boeing 737-8 и Boeing 737-9 как для национальных, так и для иностранных авиационных операторов, осуществляющих полеты на этих типах самолетов", - говорится в сообщении.

Такое распоряжение утвердили в качестве предупредительной меры для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажей и жителей Республики Молдова.

Меры были предприняты в связи с авиакатастрофой, произошедшей 10 марта 2019 года с самолетом Boeing Model 737-8 MAX, который эксплуатировался авиакомпанией Etiopian Airlines, и авиакатастрофой самолета авиакомпании Lion Air 610, произошедшей ранее 29 октября 2018.

Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.

В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было. Впрочем, в авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.

По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.

Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы. Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии.