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Многодетным семьям повышают помощь с 1 апреля


фото: the5options
с 1 апреля Кабинет министров Украины вводит ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

В проекте Министерства соцполитики предполагалось, что с 1 апреля многодетным семьям начнут выплачивать 1626 гривен в месяц за третьего и более ребенка с повышением до 1779 гривен с 1 декабря.

Впрочем, премьер-министр Владимир Гройсман выступил за то, чтобы сразу установить размер выплаты на отметке 1700 гривен.

В Минсоцполитики сообщили, что в Украине пока 334 тыс. многодетных семей стоят на учете. Выплаты будут получать на 158,8 тыс. детей в возрасте до 6 лет. Ежемесячно на эти выплаты будут выделять 200 млн грн.

 

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