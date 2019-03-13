Лига чемпионов: результаты матчей 1/8 финала
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторные матчи
13 марта
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Германия) 7: 0
Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 43, Стерлинг, 47, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84
Первый матч - 3: 2
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 3: 0
Голы: Роналду, 27, 49, 86 (с пенальти)
Первый матч - 0: 2
6 марта
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1: 3
Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90 + 4 (пен.)
Первый матч - 2: 0
"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) 3: 1 (2: 1, 1: 0 доп. Вр.)
Голы: Суареш, 26 Марега, 52, Теллес, 117 (пен.) - Де Росси, 37 (пен.)
Первый матч - 1: 2
5 марта
"Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) 1: 4
Голы: Асенсио, 70 - Зиех, 7, нерес, 18 Тадич, 62, Шене, 72
Удаление: Начо, 90 + 3 ( "Реал")
Первый матч - 2: 1
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 1
Гол: Кейн, 49
Первый матч - 0: 3
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