Луценко: экспертиза показала отсутствие в переписке некоторых диалогов, которые показали журналисты Бигуса
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания Временной следственной комиссии ВРУ, сообщает Естпресо.TV.
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по нашему представлению провел экспертизу трех телефонов и одного диска, отметил Луценко.
Расследование хищения средств "Укроборонпрома" стало возможным благодаря изучению переписки в изъятых телефонах Андрея Рогозы, Виталия Жукова, Павла Букина.
"Экспертиза установила, что информация, скачанная с трех телефонов на диск в 2017 году, не была монтированной, к ней не было ни одного постороннего вмешательства", - заявил Луценко.
Глава ГПУ добавил, что это означает, что теперь эта информация может стать предметом следствия в НАБУ - по своей подстледственности о злоупотреблениях и хищениях средств, а также ГБР относительно вероятных коррупционных действий любых правоохранителей ГПУ, НАБУ, ГФС, кого угодно.
При этом Луценко отметил, что в анализе того, что есть на диске, и того, что "показывал господин Бигус - не все совпадает".
"Нет некоторых фраз и фрагментов, которые были опубликованы в журналистском расследовании. В частности, нет показанной Бигуса переписки между бывшим работником "Укроборонпрома" Жуковым и директором госконцерна Букиным", добавил генпрокурор.
"Думаю, что это все должно стать предметом расследований ГБР, ибо только бюро имеет допуск к реальным материалам с телефонных аппаратов, дисков и т.д.", - сказал Юрий Луценко.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищений в украинском оборонном комплексе.
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