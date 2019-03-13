Луценко: экспертиза показала отсутствие в переписке некоторых диалогов, которые показали журналисты Бигуса

13 марта, 2019, 17:11

Экспертиза показала отсутствие в переписке некоторых диалогов, которые показали в сюжете программы "Наши деньги"

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания Временной следственной комиссии ВРУ, сообщает Естпресо.TV.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по нашему представлению провел экспертизу трех телефонов и одного диска, отметил Луценко.

Расследование хищения средств "Укроборонпрома" стало возможным благодаря изучению переписки в изъятых телефонах Андрея Рогозы, Виталия Жукова, Павла Букина.

"Экспертиза установила, что информация, скачанная с трех телефонов на диск в 2017 году, не была монтированной, к ней не было ни одного постороннего вмешательства", - заявил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что это означает, что теперь эта информация может стать предметом следствия в НАБУ - по своей подстледственности о злоупотреблениях и хищениях средств, а также ГБР относительно вероятных коррупционных действий любых правоохранителей ГПУ, НАБУ, ГФС, кого угодно.

При этом Луценко отметил, что в анализе того, что есть на диске, и того, что "показывал господин Бигус - не все совпадает".

"Нет некоторых фраз и фрагментов, которые были опубликованы в журналистском расследовании. В частности, нет показанной Бигуса переписки между бывшим работником "Укроборонпрома" Жуковым и директором госконцерна Букиным", добавил генпрокурор.

"Думаю, что это все должно стать предметом расследований ГБР, ибо только бюро имеет допуск к реальным материалам с телефонных аппаратов, дисков и т.д.", - сказал Юрий Луценко.