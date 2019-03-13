Куриное восстание: во Франции лиса забралась в курятник, а птицы ее убили
Как пишет The Guardian, инцидент произошел в ночь на 7 марта на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.
Лиса залезла в курятник, где находились три тысячи кур, а за ней закрылась автоматические двери. Куры кучей напали на хищника, загнали его в угол и заклевали насмерть.
"У них сработал стадный инстинкт, и они бросились клевать лису", - сказал представитель учебного заведения Паскаль Даниэль.
По его словам, на шее животного нашли множество следов от ударов клювами. Погибшей лисы, по оценкам мужчины, было около шести месяцев. Даниэль предположил, что у животного было мало опыта, поэтому птицам и удалось его преодолеть.
"Куры могли броситься на лису все вместе, и она, видимо, запаниковала из-за их количества. Эти птицы могут быть очень упрямыми, когда объединяются в стаю", - добавил он.