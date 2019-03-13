Хищение "оборонки": Нацкорпус назвал условия прекращения протестов

13 марта, 2019, 11:46

Нацкорпус прекратит акции протеста, когда выполнят все их условия по привлечению к уголовной ответственности причастных к хищению в оборонной сфере

Об этом сообщил пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов, передает УНИАН .

Отмечается, что требования касаются ареста имущества и счетов причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Порошенко, в частности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, раскрытие информации о расследовании дел в отношении этих сделок и еженедельное отчетности о ходе следствия.

"Требования - это арест имущества и счетов семьи Гладковских, Рогозы, Жукова и всех причастных к схеме хищений директоров украинских оборонных заводов, чтобы Генеральная прокуратура показала все дела, которые касаются хищения в" Укроборонпроме ", - сказал он.

По словам представителя "Нацкорпуса", правоохранители должны отчитываться еженедельно о ходе расследования.