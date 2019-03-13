Хищение "оборонки": Нацкорпус назвал условия прекращения протестов
Об этом сообщил пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов, передает УНИАН .
Отмечается, что требования касаются ареста имущества и счетов причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Порошенко, в частности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, раскрытие информации о расследовании дел в отношении этих сделок и еженедельное отчетности о ходе следствия.
"Требования - это арест имущества и счетов семьи Гладковских, Рогозы, Жукова и всех причастных к схеме хищений директоров украинских оборонных заводов, чтобы Генеральная прокуратура показала все дела, которые касаются хищения в" Укроборонпроме ", - сказал он.
По словам представителя "Нацкорпуса", правоохранители должны отчитываться еженедельно о ходе расследования.
- Напомним, 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену , спровоцировав столкновения с полицией.
- В тот же день в Киеве под АП активисты "Нацдружин" устроили столкновения с полицией , пострадали трое правоохранителей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители Нацкорпуса, которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах , будут наказаны.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта во Черкассах.
- В Нацкорпусие анонсировали новые акции и "сюрприз" для Порошенко.
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