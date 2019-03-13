ГБР по просьбе СБУ проверяет информацию о покушении на Белецкого

13 марта, 2019, 20:36

Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке физического уничтожения лидеров "Национального корпуса"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с соответствующим заявлением в бюро обратился заместитель главы СБУ, которого лидер "Нацкорпуса" во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

В ГБР уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия).