ГБР по просьбе СБУ проверяет информацию о покушении на Белецкого
13 марта, 2019, 20:36
Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке физического уничтожения лидеров "Национального корпуса"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с соответствующим заявлением в бюро обратился заместитель главы СБУ, которого лидер "Нацкорпуса" во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.
В ГБР уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия).
- 11 марта лидер "Национального корпуса" народный депутат Андрей Белецкий заявил, что существует вероятность физического уничтожения лидеров возглавляемой им организации со стороны спецслужб. Курировать этот процесс должен был, по его словам, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
- В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров Национального корпуса.
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