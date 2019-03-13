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Французские политики и Путин собрались в оккупированный Крым праздновать годовщину аннексии, - росЗМИ


фото: REUTERS
13 марта группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии Крыма

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Крыминформ".

"Визит делегации депутатов парламента Франции в Крым состоится с 13 по 16 марта. Политики примут участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией", - говорится в сообщении.

Во время визита политики посетят международный детский центр "Артек", погуляют на набережной Ялты, посетят мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе. В программе визита также запланированы встречи с местными депутатами.

В Украине прокуратура АРК возбудила уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани и другими французскими парламентариями в 2016 году.

В МИД Украины отметили, что поездки заграничных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Впрочем, как отметили российские СМИ, президент РФ Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии.

По данным близких к администрации президента России источников, поездка в Крым уже стоит в графике Путина. Вместе с тем, официального подтверждения данной информации пока нет.

В марте этого года в России отмечают пятую годовщину аннексии полуострова. Годовщина отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году в Кремле подписали документ о "вхождении" Крыма и Севастополя в состав России.

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