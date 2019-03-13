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Европа не должна зависеть от российского газа, - Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Европа не должна зависеть от российского газа

Об этом он заявил, выступая на энергетической конференции CERAWeek, в Хьюстоне, штат Техас, передает "Голос Америки ".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту" Северный поток-2 ", точно так же, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - сказал Помпео.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые когда-то "закрывались" геополитическими соперниками.

Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

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