Европа не должна зависеть от российского газа, - Майк Помпео
13 марта, 2019, 08:47
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Европа не должна зависеть от российского газа
Об этом он заявил, выступая на энергетической конференции CERAWeek, в Хьюстоне, штат Техас, передает "Голос Америки ".
"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту" Северный поток-2 ", точно так же, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - сказал Помпео.
По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые когда-то "закрывались" геополитическими соперниками.
Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.
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