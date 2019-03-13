Еще 3 пленным морякам призначили психолого-психиатрическую экспертизу в России, - адвокат

13 марта, 2019, 10:23

В России следствие назначило пленным украинским морякам Вячеславу Зинченко, Андрей Драчу и Владимиру Терещенко психолого-психиатрическую экспертизу

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он написал, что защита моряков отрицал назначения этой экспертизы, "в частности на основании отсутствия подачи следствием межгосударственного запроса в Украину с целью истребования необходимой информации о военнопленных".

Полозов подчеркнул, что сейчас такая экспертиза назначена 14 украинским морякам.