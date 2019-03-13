Еще 3 пленным морякам призначили психолого-психиатрическую экспертизу в России, - адвокат
13 марта, 2019, 10:23
В России следствие назначило пленным украинским морякам Вячеславу Зинченко, Андрей Драчу и Владимиру Терещенко психолого-психиатрическую экспертизу
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Он написал, что защита моряков отрицал назначения этой экспертизы, "в частности на основании отсутствия подачи следствием межгосударственного запроса в Украину с целью истребования необходимой информации о военнопленных".
Полозов подчеркнул, что сейчас такая экспертиза назначена 14 украинским морякам.
- 5 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
- Уже 11 пленным морякам назначили психолого-психиатрическую экспертизу в РФ.
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