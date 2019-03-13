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Экс-участник Modern Talking Дитер Болен объявил о возвращении на сцену

Дитер Болен проведет свой первый концерт в Берлине 31 августа

Об этом передает Deutsche Welle .

Певец, который в последние годы выступал как жюри на шоу "Германия ищет суперзвезду", планирует выполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса. Впрочем, Андерс пожелал бывшему соратнику успехов.

"Так будет честно, ведь я тоже выполняю наши хиты без него", - отметил Андерс.

До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс продали более 120 000 000 копий своих альбомов.

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