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Экс-кардинала Ватикана осудили на 6 лет тюрьмы за педофилию


фото: epa
Бывший глава секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл приговорен Окружным судом австралийского штата Виктория в Мельбурне до шести лет лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что в декабре 2018 кардинала Пелла признали виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй умер в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 Пелла арестовали по решению суда. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, который столкнулся с обвинениями в педофилии.

Пелл никак не реагировал, когда главный судья Питер Кидд вынес ему приговор.

Судья Кидд сказал, что кардинал напал на мальчиков "с бездушной равнодушием к страданиям жертв".

Но судья добавил, что Пелл "не должен становиться козлом отпущения за любые ошибки или предполагаемые недостатки католической церкви".

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