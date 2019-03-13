Экс-кардинала Ватикана осудили на 6 лет тюрьмы за педофилию
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что в декабре 2018 кардинала Пелла признали виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй умер в 2014 году от передозировки наркотиками.
В феврале 2019 Пелла арестовали по решению суда. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, который столкнулся с обвинениями в педофилии.
Пелл никак не реагировал, когда главный судья Питер Кидд вынес ему приговор.
Судья Кидд сказал, что кардинал напал на мальчиков "с бездушной равнодушием к страданиям жертв".
Но судья добавил, что Пелл "не должен становиться козлом отпущения за любые ошибки или предполагаемые недостатки католической церкви".
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