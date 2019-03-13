Девушка отпилила себе руку ради денег за страховку
Об этом сообщает издание BBC News.
Инцидент произошел в городе Любляна. Родственники отпилили застрахованную кисть до запястья, после чего обратились в больницу за медицинской помощью. Там они убеждали врачей, 21-летняя девушка случайно повредила руку, когда отпиливали ветви деревьев.
По версии правоохранительных органов, участники заговора целенаправленно оставили отпиленную часть руки в доме, поскольку надеялись, что за пожизненную инвалидность получат повышенную компенсацию. Однако представители власти вовремя доставили кисть в больницу, благодаря чему хирургам удалось восстановить руку.
За попытку нажиться на страховке 21-летняя девушка и ее родственники были задержаны и приговорены к восьми годам заключения. Женщина якобы получила около € 400,000 ($ 450,000) в качестве компенсации и ежемесячные выплаты в размере около 3000 евро от власти.
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