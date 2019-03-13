Дела о налоговых площадках Клименко передали в суд

13 марта, 2019, 19:09

Следствие по делу экс-налоговиков продолжалось более 9 месяцев, 1209 томов с доказательствами переданы в Печерский райсуд Киева

Об этом рассказали министр внутренних дел Арсен Аваков и генпрокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-служба МВД.

"Это дело длилось всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные - не только по сумме вероятно похищенных средств, миллиарды гривен, но и доказательной базе", - заявил генпрокурор.

"Профессиональная, компетентная работа прокуроров и оперативников Нацполиции - это пример того, как надо расследовать такие трудные дела. В сжатые сроки и с таким результатом", - отметил глава МВД Арсен Аваков.

Луценко подчеркнул, что 1209 томов - это наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры. Это доказательства деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича.

"За плечами у команды военной прокуратуры 4 тыс. судебных заседаний, рассмотрение ходатайств, жалоб в судах первой инстанции. Судом вынесено около 2 тыс. решений. Наша общая команда: МВД и ГПУ, смогла арестовать имущества преступников на 700 млн. гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов. Это арестованное имущество сегодня уже приносит доход государству", - отметил Юрий Луценко.

"Мы завершили это следствие только с помощью МВД. За хищение 100 млрд грн суд должен вынести законное решение, предусмотренное действующим законодательством", - подчеркнул генпрокурор.

По словам Луценко, сейчас тома дела грузятся для отправки в Печерский районный суд Киева.

В пресс-службе МВД отметили, что масштабная спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко проходила в мае 2017 года. К ее проведению были привлечены более 2000 правоохранителей, из них 1700 полицейских, в том числе - 1100 оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции, а также 500 военных прокуроров. В рамках уголовных производств проводилось более 450 одновременных обысков на территории 15 областей. В июле 2017 года состоялся второй активный этап спецоперации - описание и блокировка имущества, приобретенного на деньги, похищенные из госбюджета бывшими налоговиками. Был проведен 151 обыск.