//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боевики обстреляли школу на Донбассе


фото: pressjfo.news
На Донбассе боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.

По оценке Миссии, повреждения в школе возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать