Боевики обстреляли школу на Донбассе

13 марта, 2019, 17:08

На Донбассе боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.

По оценке Миссии, повреждения в школе возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.