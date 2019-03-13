Боевики обстреляли школу на Донбассе
13 марта, 2019, 17:08
На Донбассе боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.
По оценке Миссии, повреждения в школе возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.
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