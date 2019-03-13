Без чемпиона. Подручный пропустит индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Об этом заявил тренер сборной Украины Юрай Санитра, сообщает Biathlon.com.ua .
По словам Санитры, после победы в пасьюте Подручный был сильно уставшим, поэтому ему предоставили возможность отдохнуть и подготовиться к одиночному миксту, который состоится на чемпионате мира в шведском Эстерсунде 14 марта.
"Дмитрий был очень усталым после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11:00. Но сейчас уже чувствует себя лучше, он будет готовиться к одиночному миксту", - сказал Санитра.
Индивидуальная гонка на чемпионате мира состоится сегодня и начнется в 17:10. За Украину будут выступать Артем Тищенко, Сергей Семенов, Виталий Труш и Руслан Ткаленко.
- Напомним, 10 марта Дмитрий Подручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Украинец Дмитрий Подручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
- Украинский биатлонист Дмитрий Подручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
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