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Авиакатастрофа в Эфиопии: пилот сообщал о проблемах управления во время полета


фото: REUTERS
Пилот самолета Boeing 737 MAX, который 10 марта разбился в Эфиопии, сообщил о проблемах управления полетом и хотел вернуться в аэропорт

Об этом заявил генеральный директор компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, передает Reuters .

По его словам, в записях разговоров с диспетчерами пилот не указал никаких других внешних проблем с самолетом или полетом. К примеру, таких, как столкновение с плахи.

Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.

В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было. Впрочем, в авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.

По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.

Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы. Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии.

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