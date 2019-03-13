Ахметов продает Украине электроэнергию на 45% дороже, чем Венгрии, - СМИ

13 марта, 2019, 13:02

Украина в феврале закупала электроэнергию в угольных электростанций на 45% дороже цен, по которым Венгрия покупали электроэнергию в группы Рината Ахметова

Об этом сообщают Наши Деньги .

По данным ГП " Энергорынок ", в феврале 2019 производители ТЭС продавали в Оптовый рынок электроэнергии по средней цене 2167 грн / МВт * ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт * ч). Таким образом в феврале тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем 2019 года.

Отмечается, что это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю.

В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале закупалась по 49,56 евро, или около 1530 грн / МВт * ч. То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской бирже.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что "Ахметов получает новые налоговые льготы, запускает свои гигантские электростанции по высочайшему в мире " зеленому "тарифу, а тарифы его угольных электростанции бьют новые рекорды".