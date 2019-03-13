Ахметов продает Украине электроэнергию на 45% дороже, чем Венгрии, - СМИ
Об этом сообщают Наши Деньги .
По данным ГП " Энергорынок ", в феврале 2019 производители ТЭС продавали в Оптовый рынок электроэнергии по средней цене 2167 грн / МВт * ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт * ч). Таким образом в феврале тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем 2019 года.
Отмечается, что это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю.
В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале закупалась по 49,56 евро, или около 1530 грн / МВт * ч. То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской бирже.
Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что "Ахметов получает новые налоговые льготы, запускает свои гигантские электростанции по высочайшему в мире " зеленому "тарифу, а тарифы его угольных электростанции бьют новые рекорды".
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