Италия запретила невакцинированным детям ходить в детсады
12 марта, 2019, 16:55
Родителей будут штрафовать до 500 евро, если они привели невакцинированных детей в школу
Об этом сообщает BBC.
Новый закон появился на фоне роста числа заболеваемости корью, но итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента введения новых правил.
Согласно закону, дети должны пройти перед посещением школы ряд обязательных прививок: от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.
Детям в возрасте до 6 лет не позволят посещать ясли и детские сады без доказательств вакцинации по новым правилам.
Детям в возрасте от 6 до 16 лет нельзя запретить посещать школу, но их родителям грозит штраф, если они не пройдут обязательный курс иммунизации.
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