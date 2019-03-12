12 марта, 2019, 16:55

Родителей будут штрафовать до 500 евро, если они привели невакцинированных детей в школу

Об этом сообщает BBC.

Новый закон появился на фоне роста числа заболеваемости корью, но итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента введения новых правил.

Согласно закону, дети должны пройти перед посещением школы ряд обязательных прививок: от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Детям в возрасте до 6 лет не позволят посещать ясли и детские сады без доказательств вакцинации по новым правилам.

Детям в возрасте от 6 до 16 лет нельзя запретить посещать школу, но их родителям грозит штраф, если они не пройдут обязательный курс иммунизации.