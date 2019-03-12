ИРА признала, что рассылала письма-бомбы в Британии
12 марта, 2019, 14:12
ИРА (Ирландская республиканская армия) взяла на себя ответственность за рассылку писем-бомб, оставленных в здании в Лондоне
Об этом сообщила британская полиция, передает Reuters .
По словам полиции, группа использовала кодовое слово.
Полиция взорвала посылку, отправленную в Университет Глазго 6 марта, и сообщила, что она была связана с тремя устройствами, отправленными днем ранее в главные транспортные узлы в Лондоне.
5 марта белые почтовые мешки с небольшими бомбами были отправлены в лондонские аэропорты Хитроу и Сити, а также на самый быстрый железнодорожный вокзал столицы Ватерлоо.
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