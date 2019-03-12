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Я верю, что до выборов мы примем закон о языке, - Княжицкий

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий уверен, что законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" примут до выборов - 31 марта 2019 года

Об этом Княжицкий рассказал после рассмотрения законопроекта во втором чтении, передает Еспресо.TV

"Правки не объединяются. Есть процедура голосования. Я верю, что до выборов мы примем этот закон", - рассказал председатель комитета.

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В законопроект о языке внесли более 2 тысяч поправок.

По мнению Княжицкого правка о 90-процентной квоте на украинский язык на телевидении только стабилизирует ситуацию, поскольку сейчас эти нормы полностью выполняют.

"Сейчас выполняют нормы более 90%, поэтому нет никакой проблемы. Эти нормы стабилизируют ситуацию, которая есть сейчас, но делают ее необратимой", - добавил он.

 

 

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