Я верю, что до выборов мы примем закон о языке, - Княжицкий
Об этом Княжицкий рассказал после рассмотрения законопроекта во втором чтении, передает Еспресо.TV
"Правки не объединяются. Есть процедура голосования. Я верю, что до выборов мы примем этот закон", - рассказал председатель комитета.
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В законопроект о языке внесли более 2 тысяч поправок.
По мнению Княжицкого правка о 90-процентной квоте на украинский язык на телевидении только стабилизирует ситуацию, поскольку сейчас эти нормы полностью выполняют.
"Сейчас выполняют нормы более 90%, поэтому нет никакой проблемы. Эти нормы стабилизируют ситуацию, которая есть сейчас, но делают ее необратимой", - добавил он.
- 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
В течение первого дня рассмотрения языкового закона во втором чтении рассмотрены 120 поправок. В полном соответствии с Регламентом. Несмотря на украинофобские выступления "пятой колонны", дело движется. И, убежден, Закон будет принят!- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) March 12, 2019
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