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Вопрос этики: в США врач объявил пациенту о скорой смерти через робота

В американском штате Калифорния врач решил объявить больному о его скорой смерти по видеосвязи, чем навлек на себя гнев семьи пациента и дискуссии об этичности такого метода

Об этом сообщает информационный портал ABC.net.

4 марта 78-летнего Эрнеста Кинтану (Ernest Quintana) доставили в больницу в третий раз за 15 дней. Мужчина страдал от хронической обструктивной болезни легких и с трудом дышал. Рядом с ним у больничной койки находились жена, дочь и 33-летняя внучка Анналисия Уилхарм (Annalisia Wilharm). Пока они ждали результатов анализов, жена пациента с дочерью ненадолго отошли.

В это время в палату зашла медсестра и завезла в помещение робота на колесах. На экране машины появился незнакомый врач. "К сожалению, лечение уже не поможет", - заявил врач. Он добавил, что может дать пациенту морфий, чтобы облегчить его страдания, но из-за этого ему будет еще сложнее дышать.

Уилхарм добавила, что плохо понимала доктора. К тому же машина стояла со стороны глухого уха пациента, поэтому ей приходилось повторять больному все услышанное.

Когда мать и бабушка Уилхарм вернулись в больницу, они рассвирипелм из-за способа, которым врач решил донести печальные новости до пациента. "Это должен был сказать человек. Это должен был быть врач, который стоит у кровати", - возмутилась дочь пациента. Уилхарм добавила, что "увидела по лицу дедушки, как [ужасно] на него это повлияло". Кинтана умер 5 марта.

Профессор медицинской этики Джон банджо (John Banja) отметил, что, хотя телемедицина может быть очень полезна в работе, в подобных случаях врачам лучше сообщать новости лично. Он пояснил, что робот с видеосвязью не способен точно передать интонации и язык тела в столь эмоциональный момент.

Вице-президент больницы заявила, что врачи и медсестры в тесных отношениях с пациентом и его родственниками. Она добавила, что видеоконференция "подытоживала сказанное ранее" и другой врач объявил диагноз и прогноз ранее при личной встрече. Женщина выразила соболезнования семье пациента.

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