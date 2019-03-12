В Запорожье закрыли 9 школ на карантин из-за заболевания ОРВИ

12 марта, 2019, 12:04

В девяти школах Запорожской области полностью приостановили учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ

Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

"Учебный процесс приостановлен в г. Энергодар. - семь (УВК №1, СОШ №2, многопрофильная гимназия" Гармония ", СОШ №4, НВК №5, СОШ №7 и многопрофильный лицей); г. Запорожье - СШ №73; Приазовском районе - Шевченковский НПК ", - говорится в сообщении.

В 7 школах области остаются закрытыми 22 класса в учебных заведениях города Запорожье (гимназия №31, лицей №62, СОШ №59, №40, ЗНВК №63 и "Выбор") и в ООШ №7 города Мелитополь.

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ (более 30% отсутствующих детей) в 6 учреждениях дошкольного образования области прекращено функционирование семи групп.