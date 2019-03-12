В Иране женщину-адвоката приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью
Об этом сообщает ВВС .
Сотуде известна тем, что выступала в защиту женщин, протестовавших против ношения хиджаба.
"Насрин Сотуде посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала против смертной казни", - рассказали в международной организации Amnesty International.
"Абсолютно возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за правозащитную деятельность", - добавили они.
МужСотуде подтвердил ее приговор после короткой телефонной беседы с ним из тюрьмы.
Отмечается, что Насрин Сотуде входит в состав как минимум семи адвокатов по правам человека, которые были арестованы в Иране в прошлом году.
Сотуде является бывшим политзаключенным - она была в тюрьме с 2010 по 2013 год по обвинению в распространении пропаганды и заговоре с целью причинения вреда государственной безопасности. Когда она сидела в тюрьме, Европейский парламент вручил ей премию Сахарова за свободу мысли.
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