В Иране женщину-адвоката приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью

12 марта, 2019, 17:49

Адвоката Насрин Сотуде осудили за преступления, связанные с национальной безопасностью. Она все отрицает

Об этом сообщает ВВС .

Сотуде известна тем, что выступала в защиту женщин, протестовавших против ношения хиджаба.

"Насрин Сотуде посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала против смертной казни", - рассказали в международной организации Amnesty International.

"Абсолютно возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за правозащитную деятельность", - добавили они.

МужСотуде подтвердил ее приговор после короткой телефонной беседы с ним из тюрьмы.

Отмечается, что Насрин Сотуде входит в состав как минимум семи адвокатов по правам человека, которые были арестованы в Иране в прошлом году.

Сотуде является бывшим политзаключенным - она была в тюрьме с 2010 по 2013 год по обвинению в распространении пропаганды и заговоре с целью причинения вреда государственной безопасности. Когда она сидела в тюрьме, Европейский парламент вручил ей премию Сахарова за свободу мысли.