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В украинский клуб перешел японский футболист


фото: twitter.com/FCZoryaOfficial
Японский полузащитник Ицуки Урата перешел в луганскую "Зарю"

Контракт с японцем рассчитан на три года, сообщает официальный сайт "Зари" .

22-летний Урата находился на просмотре в луганском клубе во время зимних сборов в Турции. Тогда он получил повреждения и покинул расположение команды.

Ицуки Урата играл за молодежные сборные Японии разного возраста, выступал в командах второго и третьего дивизионов чемпионата Японии. 1 января 2019 г. стал свободным агентом.

Урата стал вторым японцем в украинском футболе. В сезоне 2011/2012 в первой лиге в составе "Говерлы" 4 матча провел японский полузащитник Ясухиро Като. Он был в составе команды, когда она выступала в премьер-лиге, но не сыграл ни одной игры.

 

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