В Украине запускают механизм жалоб на некачественную журналистику

12 марта, 2019, 17:25

Общественные организации "Детектор медиа" и "Институт массовой информации" запускают механизм жалоб на некачественные журналистские материалы

Об этом сообщается на сайте Института массовой информации.

"Рассмотрение будет проводиться на предмет нарушений законодательства, а также базовых профессиональных стандартов журналистики и журналистской этики. Жалобы будут рассматриваться по медиа, которые работают на территории Украины или основной контент которых касается Украины. По результатам оценки материала общественные организации будут готовить заключения. Это могут быть и обращения к нарушителям с предложением исправить ошибку, и публикация кейса на сайтах с обязательным обращением за комментарием к тем, на кого пожаловались, или же передачи жалобы в независимый медийный совет и Комиссию журналистской этики", - говорится в сообщении.

На сайтах организаций размещена специальная форма для подачи публичной жалобы. Пожаловаться может каждый пользователь, однако анонимные жалобы рассматриваться не будут.

Для того чтобы жалоба была рассмотрена, пользователю необходимо заполнить форму, где необходимо указать свою фамилию и имя, адрес электронной почты, адрес материала, который изложен на страницах онлайн-СМИ, онлайн-представительств газет, телеканалов, радиостанций, или ссылки на оцифрованный материал газет, аудио, видео в стандартном качестве. Также необходимо указать, в чем он видит нарушения в этом материале.