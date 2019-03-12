В США возмущены психиатрическими экспертизами украинских моряков в РФ

12 марта, 2019, 18:21

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено отношением России к несправедливо задержанным ею украинским морякам

Об этом дипредставительство заявило в Twitter.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - говорится в сообщении.

5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того,чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.

27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".

Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.

15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.

Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .

ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным украинским морякам.