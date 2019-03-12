В США возмущены психиатрическими экспертизами украинских моряков в РФ
12 марта, 2019, 18:21
Посольство США в Украине глубоко обеспокоено отношением России к несправедливо задержанным ею украинским морякам
Об этом дипредставительство заявило в Twitter.
"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - говорится в сообщении.
- 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того,чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
- Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным украинским морякам.
Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 марта 2019
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