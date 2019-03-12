//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В РФ заявили, что "ИГ" готовила теракт на концерте Киркорова


фото: grodno.in
Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четырех местных жителей в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году

Об этом российскому "Интерфаксу" рассказал адвокат одного из четырех фигурантов Исрафил Гададов.

"На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал адвокат обвиняемого Хидирнеби Казуева.

Российские следователи утверждают, что весной 2017 Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности "Исламского государства".

Также следствие считает, что в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года.

"Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него", - пишет российское издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать