В РФ заявили, что "ИГ" готовила теракт на концерте Киркорова

12 марта, 2019, 11:43

Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четырех местных жителей в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году

Об этом российскому "Интерфаксу" рассказал адвокат одного из четырех фигурантов Исрафил Гададов.

"На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал адвокат обвиняемого Хидирнеби Казуева.

Российские следователи утверждают, что весной 2017 Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности "Исламского государства".

Также следствие считает, что в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года.

"Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него", - пишет российское издание.