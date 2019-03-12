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В РФ заключили бывшего украинского банкира


фото: kommersant.ru
Бизнесмен Владимир Антонов, которому принадлежал украинский Конверсбанк, получил 2,5 года колонии за мошенничество в РФ

Об этом сообщает российское издание  "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу суда Санкт-Петербурга.

Известно, что бывший украинский банкир Владимир Антонов приговорен к 2,5 годам общего режима за мошенничество на 150 млн рублей ($2,28 млн).

Выборгский суд установил, что Антонов с сообщниками реализовал схему получения сознательно безвозвратного кредита в банке "Советский" как раз накануне его краха.
По версии следствия, в 2015 году Антонов вместе с несколькими руководителями "Советского" разработали план хищения. В помещении банка от имени ООО, созданного для совершения преступления через подставных лиц, они организовали вывод ничем не обеспеченного договора об открытии кредитной линии с лимитом 150 млн руб., ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 г.

Получив деньги, соучастники похитили их, считают следователи.

Известно, что с апреля по сентябрь 2018 Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. 11 марта после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает перерасчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев.

  • Согласно информации Finclub , Владимир Антонов владел калининградским Инвестбанком, контролировал 68% крупнейшего литовского банка Snoras, из которого, вероятно, похитил вместе с партнерами 565 млн евро.
  • Он также владел украинским Конверсбанком (Городской коммерческий банк), а также был хозяином английского футбольного клуба "Портсмут", производителем спорткаров Spyker, авиакомпанией AirBaltic, международной "Конверс групп".
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