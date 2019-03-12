В РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже 11 пленным морякам

12 марта, 2019, 12:28

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным украинским морякам

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Состоялись следственные действия в отношении еще трех военнопленных украинских моряков Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова. Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что адвокаты были против назначения данной экспертизы и, учитывая то, что следствие не собирается положительно реагировать на возражения защиты, адвокаты подали ходатайство о своем присутствии при проведении экспертиз.

Так, следствие уже назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным украинским морякам. В частности, экспертизу назначили по Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову, Василию Сороку, Виктору Беспальченко , Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе , Сергею Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.