В РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже 11 пленным морякам
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Состоялись следственные действия в отношении еще трех военнопленных украинских моряков Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова. Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что адвокаты были против назначения данной экспертизы и, учитывая то, что следствие не собирается положительно реагировать на возражения защиты, адвокаты подали ходатайство о своем присутствии при проведении экспертиз.
Так, следствие уже назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным украинским морякам. В частности, экспертизу назначили по Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову, Василию Сороку, Виктору Беспальченко , Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе , Сергею Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.
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