В Одессе шесть человек стреляли из пистолета по могилам
12 марта, 2019, 22:52
В Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и воровали цветы
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
Отмечается, что правоохранители получили звонок о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из пистолета.
На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором были три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены похищенные живые цветы. Также у одного из задержанных нашли пистолет.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-