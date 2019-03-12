В Одессе шесть человек стреляли из пистолета по могилам

12 марта, 2019, 22:52

В Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и воровали цветы

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что правоохранители получили звонок о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из пистолета.

На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором были три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены похищенные живые цветы. Также у одного из задержанных нашли пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.