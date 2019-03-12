В магазине бытовой техники в Одессе включили песню-восхваление Путина

12 марта, 2019, 18:00

Работники одного из магазинов бытовой техники в Одессе транслируют в торговом зале песню Go hard like Vladimir Putin

Об этом у себя в Facebook рассказал Сергей Стерненко, опубликовав соответствующее видео.

"Это сеть магазинов COMFY. Работники ее магазина на ул. Среднефонтанской в Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню Go hard like Vladimir Putin в честь царя страны-бензоколонки. Видимо, эти недалекие люди хотят видеть в Одессе российские танки или террористов типа Гиви и Моторолы. Иначе объяснить такой поступок невозможно ", - прокомментировал он ситуацию.

Свое возмущение музыкальной композицией о русском диктаторе в украинском магазине выразили и другие пользователи соцсети, назвав это "позорным случаем".